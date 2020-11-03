PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Гнучкий графік та обмеження роботи закладів: Туреччина посилює карантин

Через погіршення ситуації з коронавірусом Туреччина запроваджує нові карантинні обмеження.

Про це заявив президент країни Реждеп Тайїп Ердоган.

У країні запроваджується заборона на роботу закладів громадського харчування, театрів та кіно, весільних салонів і басейнів після 22.00.

Читайте: У Туреччині друга хвиля коронавірусу, країна може зачинити кордон для туристів

У країні планують заохочувати гнучкіший підхід до організації роботи установ і підприємств.

Карантин у ЄС

У жовтні через погіршення епідситуації у низці європейських країн посилили карантинні заходи.

Про запровадження нових заборон заявила влада Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Словаччини, Чехії, Польщі, Болгарії.

У ЄС закликають створити загальні правила карантину для всіх країн, проте не зачиняти внутрішні кордони. Детальніше про карантин у ЄС читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Haberturk

Фото: Pixabay

Теги: , ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх