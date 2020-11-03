Через погіршення ситуації з коронавірусом Туреччина запроваджує нові карантинні обмеження.

Про це заявив президент країни Реждеп Тайїп Ердоган.

У країні запроваджується заборона на роботу закладів громадського харчування, театрів та кіно, весільних салонів і басейнів після 22.00.

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У країні планують заохочувати гнучкіший підхід до організації роботи установ і підприємств.

Карантин у ЄС

У жовтні через погіршення епідситуації у низці європейських країн посилили карантинні заходи.

Про запровадження нових заборон заявила влада Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Словаччини, Чехії, Польщі, Болгарії.

У ЄС закликають створити загальні правила карантину для всіх країн, проте не зачиняти внутрішні кордони. Детальніше про карантин у ЄС читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Haberturk