Перші результати виборів у США: Байден отримав усі голоси містечка Діксвілл-Нотч

Відповідно до традицій голосування в США, Діксвілл-Нотч, маленьке містечко в Нью-Гемпширі, першим проголосувало на виборах президента США.

Усі п’ятеро виборців, які мають право голосу, підтримали кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

Останнім кандидатом у президенти, хто набрав усі голоси в Діксвілл-Нотч, був Річард Ніксон у 1960 році.

У 2016 році Гілларі Клінтон отримала чотири голоси, але програла Дональду Трампу, який набрав у цьому населеному пункті два голоси.

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День виборів у США

У США у вівторок, 3 листопада, триває день голосування на виборах у США.

У центрі уваги перегони за Білий дім між президентом Дональдом Трампом, який претендує на другий термін, і його суперником, демократом Джо Байденом.

У понеділок, в останній день кампанії, Трамп провів п’ять мітингів у чотирьох штатах – Північній Кароліні, Пенсільванії, Мічігані та Вісконсині.

Байден провів більшу частину понеділка в Пенсільванії та Огайо.

Дострокове голосування зросло до рівня, небаченого раніше на виборах у США – 98,7 млн ​​дострокових голосів були подані особисто або поштою.