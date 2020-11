У Всесвітній організації охорони здоров’я попереджають, що ситуація з поширенням коронавірусу в світі погіршиться. Нині починається критичний етап поширення хвороби

Про це заявила представник ВООЗ в Росії Меліта Вуйнович. Вона зазначила, що кількість хворих у всьому світі продовжує зростати.

Читайте: Коронавірус в світі: карта та статистика поширення

Представник ВООЗ доповнила, що вакцин та ліків проти коронавірусу замало, аби всі змогли перемогти хворобу. Необхідно забезпечити медикаментами всі найбільш вразливі категорії людей, аби боротьба була ефективною.

2 листопада голова ВООЗ Тедрос Гебреісус заявив про критичну ситуацію з пандемією у світі та пішов на самоізоляцію через контакт з хворим на Covid-19.

We are at another critical moment for action in the #COVID19 pandemic. Another critical moment for leaders to step up. And another critical moment for people to come together for a common purpose. We must seize the opportunity, it’s not too late. Together! pic.twitter.com/mEaTmnwA1e

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 2, 2020