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Факти / Світ

Починається критичний етап: ВООЗ дала прогноз пандемії Covid-19

У Всесвітній організації охорони здоров’я попереджають, що ситуація з поширенням коронавірусу в світі погіршиться. Нині починається критичний етап поширення хвороби

Про це заявила представник ВООЗ в Росії Меліта Вуйнович. Вона зазначила, що кількість хворих у всьому світі продовжує зростати.

Читайте: Коронавірус в світі: карта та статистика поширення

– Ми знаходимося на критичному етапі пандемії, особливо в Північній півкулі, – сказала Вуйтович.

Представник ВООЗ доповнила, що вакцин та ліків проти коронавірусу замало, аби всі змогли перемогти хворобу. Необхідно забезпечити медикаментами всі найбільш вразливі категорії людей, аби боротьба  була ефективною.

2 листопада голова ВООЗ Тедрос Гебреісус заявив про критичну ситуацію з пандемією у світі та пішов на самоізоляцію через контакт з хворим на Covid-19.

Коронавірус у світі

Згідно з даними американського Університету Джонса Хопкінса, станом на 3 листопада у світі на коронавірус захворіло 46 млн людей. Через ускладнення, які викликав Covid-19, у світі померло 1,2 млн пацієнтів.

Найбільше інфікованих у США (9,2 млн), далі Індія (8,2 млн) та Бразилія (5,5 млн).

Фото: Dreamstime

Джерело: ТАСС

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