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Факти / Світ

Роботизовані дзвінки виборцям у США: ФБР вивчає випадки

Під час проведення виборів у США в країні фіксують роботизовані телефонні дзвінки, під час яких виборців просять залишатися вдома у безпеці.

ФБР вже вивчає цю проблему.

– Такі дзвінки трапляються на кожних виборах. Ми знаємо про це. ФБР розслідує ці дзвінки, – заявили представники правоохоронних органів країни.

Читайте: Вибори президента США: де дивитися останні новини онлайн

Водночас представники офіційних структур закликають виборців прийти на вибори, попри пандемію коронавірусу, і віддати свій голос за одного з кандидатів.

Вибори у США

3 листопада у США проходять вибори президента країни. Цього разу американці повинні віддати свій голос або за чинного лідера і республіканця Дональда Трампа, або за демократа Джо Байдена.

За інформацією ЗМІ, на цей раз явка на виборах вища, ніж у 2016 році.

Детальніше про вибори у США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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