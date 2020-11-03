Під час проведення виборів у США в країні фіксують роботизовані телефонні дзвінки, під час яких виборців просять залишатися вдома у безпеці.
ФБР вже вивчає цю проблему.
– Такі дзвінки трапляються на кожних виборах. Ми знаємо про це. ФБР розслідує ці дзвінки, – заявили представники правоохоронних органів країни.
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Водночас представники офіційних структур закликають виборців прийти на вибори, попри пандемію коронавірусу, і віддати свій голос за одного з кандидатів.
Вибори у США
3 листопада у США проходять вибори президента країни. Цього разу американці повинні віддати свій голос або за чинного лідера і республіканця Дональда Трампа, або за демократа Джо Байдена.
За інформацією ЗМІ, на цей раз явка на виборах вища, ніж у 2016 році.
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