В Угорщині через ситуацію з коронавірусом запроваджують надзвичайний стан, заходи хочуть продовжити на 90 днів.

Також в країні оголосили комендантську годину з опівночі до 5.00.

Уряд хоче заборонити роботу нічних клубів і обмежити кількість глядачів у кіно, театрах і під час проведення спортивних заходів, дозволено буде займати лише кожне третє місце.

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Також в Угорщині хочуть зробити парковки безкоштовними, щоб більше людей користувалися особистим транспортом і менше перебували у громадському.

Дотримання заходів перевірятимуть, а за їхнє порушення штрафуватимуть.

Карантин у ЄС

Низка європейських країн вже посилили карантин, а деякі з них кілька разів за минулий місяць заявляли про запровадження додаткових заходів для боротьби з коронавірусом.

Детальніше про карантин у Європі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Hungary Today