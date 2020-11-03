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Факти / Світ

Страйк похоронних бюро та локдаун в Італії: коронавірус у світі

Станом на 3 листопада у світі на коронавірус захворіли 46 801 621 людина.

Такі дані наводить американський Університету Джонса Хопкінса.

Через ускладнення, які викликав Covid-19, у світі помер 1 205 221 пацієнт.

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Країни, де найбільше інфікованих:

  1. США – 9 284 966;
  2. Індія – 8 229 313;
  3. Бразилія – 5 545 705;
  4. Росія – 1 642 665;
  5. Франція – 1 460 745.

В яких країнах найвищий рівень смертності від коронавірусу:

  1. США – 231 510;
  2. Бразилія – 160 074;
  3. Індія – 122 607;
  4. Мексика – 92 100;
  5. Велика Британія – 46 943.

Україна перебуває на 20 місці у світовому рейтингу з найбільшою кількістю хворих.

Карантин у світі

В Іспанії оголосили страйк співробітники похоронних бюро. Вони вимагають збільшити кількість робітників, адже смертність від Covid-19 зростає.

У Швейцарії в Женеві з 2 листопада запровадили посилений карантин через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус.

Уряд Італії посилює карантинні обмеження по всій країні. Це пов’язано з різким поширенням коронавірусу серед населення.

Нині в країні зачинені музеї та виставки. Влада обмежила пересування між регіонами. Громадський транспорт заповнюватиметься на 50%.

Третя хвиля коронавірусу

Французькі науковці з Наукової ради з питань Covid-19 при Міністерстві солідарності та охорони здоров’я повідомили, що виникнення третьої хвилі пандемії коронавірусу можливе наприкінці зими. Спад другої хвилі прогнозують на кінець цього року або на початок наступного.

Фото: Dreamstime

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