Президентські вибори в Сполучених Штатах Америки відбудуться 3 листопада. За результатами опитування, чинний президент Дональд Трамп обігнав свого опонента Джо Байдена.

Опитування проводили у декількох штатах, де очікується найбільша боротьба.

Так, в Огайо Трампа підтримують 47,4% виборців, його опонента – 46%. У Північній Кароліні Трамп має підтримку 47,8% респондентів проти 47,2% у Байдена.

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Також 47,8% підтримки Трамп має в Джорджії. В Айові Трамп заручився підтримкою 47,2% виборців проти 45,8% у Байдена.

Однак Джо Байден все ж випереджає Трампа на 6,8% за загальною популярністю серед виборців.

Яка явка на достроковому голосуванні

Станом на вечір 2 листопада, 69% виборців уже віддали свій голос – це рекордна явка, що прирівнюється до 95 млн американців.

Експерти прогнозують, що на виборах 3 листопада свої голоси віддадуть значно більше громадян, ніж у 2016 році, коли проголосували 138 млн громадян. Загалом право голосу мають 250 млн американців.

Джерело: Real Clear Politics