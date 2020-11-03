Президентські вибори в Сполучених Штатах Америки відбудуться 3 листопада. За результатами опитування, чинний президент Дональд Трамп обігнав свого опонента Джо Байдена.
Опитування проводили у декількох штатах, де очікується найбільша боротьба.
Так, в Огайо Трампа підтримують 47,4% виборців, його опонента – 46%. У Північній Кароліні Трамп має підтримку 47,8% респондентів проти 47,2% у Байдена.
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Також 47,8% підтримки Трамп має в Джорджії. В Айові Трамп заручився підтримкою 47,2% виборців проти 45,8% у Байдена.
Однак Джо Байден все ж випереджає Трампа на 6,8% за загальною популярністю серед виборців.
Яка явка на достроковому голосуванні
Станом на вечір 2 листопада, 69% виборців уже віддали свій голос – це рекордна явка, що прирівнюється до 95 млн американців.
Експерти прогнозують, що на виборах 3 листопада свої голоси віддадуть значно більше громадян, ніж у 2016 році, коли проголосували 138 млн громадян. Загалом право голосу мають 250 млн американців.
Джерело: Real Clear Politics