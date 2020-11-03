Туреччина відновлює буріння на газовому родовищі у Чорному морі

Турецьке дослідницьке судно Fatih, забезпечене буровою установкою, прибуло у район пошукової свердловини Türkali-1, що у Чорному морі.

Про це повідомило Міністерство енергетики та природних ресурсів Туреччини.

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За даними відомства, судно продовжить роботи на цій перспективній ділянці газового родовища Сакарья.

– Судно буде вести буріння першої розвідувальної свердловини. Бур працюватиме на Türkali-1, – йдеться у повідомленні.

З 19 вересня судно Fatih стояло у турецькому чорноморському порту Зонгулдак на технічному обслуговуванні і для поповнення запасів.

Також президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган раніше оголосив про виявлення у турецькому секторі Чорного моря великого газового родовища з резервом у 405 млрд кубометрів. Постачання видобутого газу з родовищ Чорного моря до газорозподільчої мережі Туреччини повинне відбутись у 2023 році.

Природний газ у Чорному морі

У серпні 2020 року Туреччина знайшла поклади природного газу у Чорному морі, неподалік від кордону внутрішніх вод Болгарії і Румунії.

Судно Fatih натрапило на родовища. Газ знайшли на ділянці Дунай-1, а також біля берегів Туреччини, біля міста Киркларелі. Знайдений газ досить високої якості. За прогнозами, потенційними покупцями газу можуть стати Україна, Болгарія і Греція.