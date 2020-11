Лабораторний тест на коронавірус – єдиний достовірний метод підтвердити хворобу у період, коли людям загрожує не лише Covid-19, але й різні штами грипу, а також ГРВІ.

Про це під час брифінгу 3 листопада нагадала представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Енн Моен.

Ці хвороби мають схожі симптоми, коронавірус же відрізняється лише втратою нюху і смаку.

Читайте: Втрата нюху під час Covid-19: Супрун розповіла, як подолати симптом

Представник ВООЗ також нагадала, що не потрібно самостійно визначати хворобу і призначати лікування. Необхідно звертатися за консультацією до лікаря, особливо це стосується людей з ослабленим імунітетом, вагітних.

Live Q&A on flu in time of #COVID19 https://t.co/nCHqwboVSK

— World Health Organization (WHO) (@WHO) November 3, 2020