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Факти / Світ

У ВООЗ назвали єдиний достовірний метод діагностики Covid-19

Лабораторний тест на коронавірус – єдиний достовірний метод підтвердити хворобу у період, коли людям загрожує не лише Covid-19, але й різні штами грипу, а також ГРВІ.

Про це під час брифінгу 3 листопада нагадала представник Всесвітньої організації охорони здоров’я Енн Моен.

Ці хвороби мають схожі симптоми, коронавірус же відрізняється лише втратою нюху і смаку.

Читайте: Втрата нюху під час Covid-19: Супрун розповіла, як подолати симптом

Представник ВООЗ також нагадала, що не потрібно самостійно визначати хворобу і призначати лікування. Необхідно звертатися за консультацією до лікаря, особливо це стосується людей з ослабленим імунітетом, вагітних.

КТ під час коронавірусу

Українські лікарі також наполягають на тому, що лише тестування допоможе визначити коронавірус.

Цьому методу поступається визначення симптомів лікарем і КТ.

Детальніше про тестування на коронавірус читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ

Фото: Dreamstime

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