Ризик смерті від Covid-19 вдвічі вищий у вагітних жінок. До такого висновку дійшли дослідники Центру з контролю і профілактики захворювань в США.

– Вагітні жінки з коронавірусною хворобою піддаються підвищеному ризику тяжкого перебігу захворювання та передчасних пологів, – йдеться в дослідженні.

Всього в дослідженні аналізувалися дані про 19,6 тис. вагітних жінок. З них померли 33, що становить 0,2%. Серед невагітних рівень смертності вдвічі нижчий – 0,1%.

Крім того, вчені з’ясували, що серед вагітних жінок 1,1% потрапили в реанімацію. Водночас серед невагітних інтенсивної терапії потребували тільки 0,4% жінок.

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Серед вагітних жінок до апаратів ШВЛ виявилися підключені 0,3%.

За словами вчених, вірогідність померти від Covid-19 підвищується через фізіологічні зміни, які відбуваються в організмі жінки під час вагітності.

Ризики зараження залежно від групи крові

У Данії та Канаді провели дослідження щодо того, яка група крові найбільш захищена від впливу коронавірусу.

Обидві групи вчених довели зв’язок між тяжкістю перебігу захворювання і групою крові людини.

Дослідження показали, що особи з групою крові O (I) мають менший ризик зараження Covid-19.