Лист глави Венеційської комісії Джанні Букіккіо до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова щодо законопроекту Володимира Зеленського про розпуск складу Конституційного суду не є офіційною позицією організації.

– Якщо Комісія отримає такий запит, вона підготує свій висновок, — зазначено у повідомленні.

Після того як у Верховній Раді зареєстрували законопроект Зеленського, що передбачає звільнення чинного складу КС, глава Венеційської комісії написав листа Разумкову.

Там він заявив, що звільнення суддів КСУ буде грубим порушенням Конституції та міжнародного права.

– Порушення Конституції, навіть якщо для цього існує безсумнівно поважна причина, не призведе до культури конституціоналізму та поваги до верховенства права, — йдеться у листі.

Венеційська комісія — це дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права. Він надає висновки про відповідність законопроектів європейським стандартам і цінностям.

Законопроект Зеленського

Вранці 30 жовтня почалися протести під будівлею Конституційного суду України. Активісти і всі небайдужі виступають проти рішення суду, який 27 жовтня скасував частину норм антикорупційного законодавства.

Найбільший резонанс викликала стаття про відповідальність за недостовірне декларування майна.

Своїм рішенням КСУ забрав у Національного агентства з питань запобігання корупції доступ до електронних декларацій.

Заради врегулювання ситуації, президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект, яким пропонує припинити повноваження суддів КСУ.

У фракції Слуга народу ще не визначились, чи підтримувати законопроект Володимира Зеленського щодо розпуску Конституційного суду, оскільки тут існує правова колізія про втручання однієї гілки влади у діяльність іншої.

У той же час голова Верховної Ради Дмитро Разумков вніс альтернативний проект закону.