Вибори в США: як породілля голосувала дорогою в пологовий будинок

У Флориді породілля зробила одну зупинку дорогою в пологовий будинок, щоб проголосувати на президентських виборах.

27 жовтня в Управління з нагляду за виборами округу Оріндж в Орландо зайшов чоловік за бюлетенем для голосування поштою для його дружини, яка народжувала в машині.

– Я не бачила нічого подібного раніше, але наше завдання – переконатися, що голосує кожен, хто має на це право. Попри обставини, ми будемо гарантувати право на голосування, навіть якщо це хтось народжує в машині, – зазначила співробітниця відділу обслуговування виборців Карен Гонсалес.

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Вона розповіла, що до них прийшов чоловік і надав два водійських посвідчення. Однак Гонсалес зазначила, що друга людина повинна з’явиться на дільницю самостійно, на що чоловік уточнив – це документи його дружини, яка зараз народжує в авто.

Жінка відмовилася їхати в лікарню до тих пір, поки не проголосує.

За словами Гонсалес, вона негайно роздрукувала бюлетень для голосування поштою і попрямувала до машини, де перевірила жінку.

Породілля під час голосування була спокійна.

Вибори в США

3 листопада американці голосують на виборах президента США. На цих виборах кандидат від Демократичної партії Джо Байден кинув виклик чинному президенту-республіканцю Дональду Трампу.

З огляду на складну економічну ситуацію в США та світі загалом, переможець отримає не тільки місце у Білому домі, а й низку викликів, які потребують негайних рішень.

Наразі соціологія показує, що Байден заручився більшою підтримкою, аніж Трамп.