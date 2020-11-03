Зірку Playboy та її сина не хотіли пускати в літак через глибоке декольте

Американська авіакомпанія Southwest Airlines пригрозила зірці Playboy Єві Марі зняттям з рейсу через те, що вона була одягнена в дуже відверте вбрання.

26-річна дівчина летіла разом зі своїм сином зі штату Техас в Оклахому.

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Стюардесу австралійської авіакомпанії звинуватили у розбещенні 15-річного хлопця, але вже за тиждень після вироку у вигляді 18 місяців за ґратами її відпустили під заставу. 33-річна Меліса Ності займалася сексом з неповнолітнім школяремще у 2010 році.

Члени екіпажу заявили, що її топ з леопардовим принтом і глибоким вирізом на грудях суперечить дрес-коду перевізника, і попросили її переодягнутися.

– Я відчула себе приниженою, збентеженою і дуже скривдженою. Я була сильно засмучена тим, як зі мною поводилися, – заявила Єва Марі.

Також дівчина зазначила, що допомогу їй запропонувала одна зі стюардес, видавши светр, аби її з сином не зняли з рейсу. Також бортпровідниця порадила моделі звернутися до представників авіакомпанії.

До поради Єва Марі прислухалася. В результаті чого Southwest Airlines вибачилася і дала знижку на наступний авіапереліт.

У Києві подружжя зняли з рейсу до Анталії

Українська подружня пара потрапила до скандалу на авіарейсі Київ-Анталія. Туристів вивели із літака через відмову вдягнути маски. На прохання дотримуватися правил перебування у літаку чоловік відповів грубою лайкою.

Фото: Eve J Marie