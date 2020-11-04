Байден готовий через суд домогтися законного підрахунку голосів

Штаб кандидата у президенти Джо Байдена заявив, що готовий домагатися через суд належного підрахунку всіх голосів на виборах у США.

Заява Дональда Трампа про зупинку підрахунку голосів та їх перерахунок є обурливою, заявили у штабі Байдена.

Штаб Байдена звинуватив Трампа в намірах перешкодити обробці всіх виборчих бюлетенів.

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– Ми віримо, що на шляху до перемоги. Скажу більше – ми знали про це після безпрецедентного дострокового голосування поштою. Але очікування може зайняти деякий час, тому що попереду ще довга робота з підрахунку голосів, – заявив Байден.

Заява Трампа

Чинний президент США Дональд Трамп зазначив, що результати виборів у США феноменальні. За його словами, він лідирує навіть в штатах, де не очікував.

Трамп зазначив, що на виборах в США 2020 були порушення, зокрема шахрайство. Він запевнив, що готовий звертатися до Верховного суду, щоб розв’язувати питання з результатами виборів.

Джерело: Джо Байден