Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден виступив перед прихильниками. Серед іншого він заявив, що його команда перебуває на шляху до перемоги на виборах президента.

Також Байден закликав усіх мати терпіння, оскільки цьогоріч підрахунок голосів може тривати довше, ніж зазвичай.

– Ми віримо, що на вірному шляху до перемоги. Ми знали, що через безпрецедентну кількість бюлетенів їхній підрахунок може тривати довше. Нам доведеться набратися терпіння. Але у нас хороше передчуття.

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Також демократ зазначив, що не він і не Дональд Трамп повинні оголошувати, хто переміг на цих виборах президента, оскільки це рішення американського народу. Але він налаштований оптимістично.

Крім того Джо Байден подякував кожному, хто причетний до виборчого процесу, і закликав усіх вірити в перемогу.

Згідно з першими результатами виборів у США, Джо Байден лідирує, набравши 205 голосів членів Колегії виборників із необхідних 270.

Зокрема, демократ перемагає у 14 штатах і американській столиці Вашингтоні.