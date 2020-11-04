Статистика поширення коронавірусу в світі на 4 листопада свідчить про 47 348 215 хворих за весь час пандемії. За добу виявили ще 546 тис. випадків.

Через ускладнення, викликані Covid-19, від початку пандемії померли вже 1 212 844 людини, за добу – понад 7,6 тис.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 9 379 600;

Індія – 8 267 623;

Бразилія – 5 566 049;

Росія – 1 661 096;

Франція – 1 461 391.

Країни, де найбільше людей померли від Covid-19:

США – 232 553;

Бразилія – 160 496;

Індія – 123 097

Мексика – 92 593;

Велика Британія – 47 340.

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Карантин у світі

В Угорщині через ситуацію з коронавірусом запроваджують надзвичайний стан. Також в країні оголосили комендантську годину з опівночі до 5.00.

У Туреччині запроваджується заборона на роботу закладів громадського харчування, театрів та кіно, весільних салонів і басейнів після 22.00.

В Італії вже закрили музеї та виставки, влада обмежила пересування між регіонами. Громадський транспорт заповнюватиметься на 50%.

В Австрії для громадян запровадили обмеження на вихід з дому з 20.00 до 06.00. Також закриються заклади громадського харчування і готелі, ресторани зможуть працювати тільки на винос, а учні старших класів та університетів перейдуть на дистанційне навчання.

Коронавірус у світі

Для порівняння, 3 листопада коронавірус у світі зафіксували у 46,8 млн осіб. За весь період пандемії від Covid-19 помер 1 205 221 пацієнт.

Антилідерами за кількістю хворих продовжують залишатися США, Індія та Бразилія.