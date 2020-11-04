Словаччина починає масове тестування на Covid-19 на кордоні з Україною

З 9 листопада Словаччина планує почати проводити тестування на антиген до коронавірус на кордоні з Україною.
Його проводитиме приватна компанія, повідомляє Dennik N.
На інших прикордонних пунктах таке тестування можуть почати проводити після 15 листопада.
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Надалі тестування на антиген хочуть ввести і в аеропортах.
З 2 листопада в’їзд до Словаччини дозволено лише громадянам, які мають негативний тест на коронавірус,
Масове тестування у Словаччині
У Словаччині за один день 50% жителів країни протестували на коронавірус, аби зупинити другу хвилю епідемії.
Для проведення тестування залучили понад 40 тис. медиків, а також загони солдатів, поліцію, держслужбовців і волонтерів. Усього в країні відкрили приблизно 5 тис. точок тестувань.
Джерело: Dennik N