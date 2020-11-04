Свідок теракту у Відні: Він забігав у бари і розстрілював людей, як профі

Мешканець Відня Раббі Шломо Хофмайстер розповів, як терорист заходив у бари та паби в центральній частині міста та виходив із них, стріляючи в людей, які насолоджувалися останнім вечором перед тим, як в Австрії набула чинності комендантська година.

– Він працював як професійний, навчений бойовик. Він не виглядав розгубленим і не стріляв навмання – це було дуже цілеспрямовано і злагоджено, – сказав Хофмайстер.

Чоловік був свідком теракту у Відні ввечері у понеділок, спостерігаючи за нападом зі свого будинку біля храму на Сейтенштеттенгассе.

Хофмайстер зателефонував до поліції і повідомив, що бойовик біжить до людей у барі, стріляючи “десятками, а може і сотнями куль”.

– Він бігав туди-сюди і забігав всередину барів, і я почув постріли всередині барів. А потім протягом наступних 15 або 20 хвилин я почув постріли здалеку. І як ми чули, було кілька місць нападу, – розповів очевидець.

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Незрозуміло, скільки було терористів

Поліція Відня повідомила, що досі незрозуміло, чи влаштував стрілянину один бойовик або їх було більше. Як відомо, одного терориста застрелили на місці.

Австрійське джерело в правоохоронних органах повідомило журналістам у вівторок, що влада визначила шість місць, де відбувалися перестрілки.

ЗМІ також повідомили, що іншого підозрюваного у скоєнні теракту у Відні затримали у Лінці.