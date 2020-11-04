У Данії через коронавірус знищать всіх норок

У Данії влада ухвалила рішення щодо знищення всіх норок на звірофермах країни після виявлення випадків зараження мутованим коронавірусом.

Про це повідомила прем’єр-міністр Метте Фредеріксен.

За її словами, мутований коронавірус, який виявили у норок, може поширюватися на людей. Мутація вірусу – це проблема для створюваної вакцини від коронавірусу.

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В Північній Ютландії виявили 12 випадків зараження мутованим варіантом коронавірусу.

Власникам звіроферм буде надана фінансова допомога. Загалом у Данії

працюють 1 139 норкових ферм, на яких живуть близько 15-17 млн норок.

У понад 200 фермах уже зареєстрували випадки зараження коронавірусом у тварин.

Коронавірус у світі

Статистика поширення коронавірусу в світі на 4 листопада свідчить про 47 348 215 хворих за весь час пандемії. За добу виявили ще 546 тис. випадків.

Через ускладнення, викликані Covid-19, від початку пандемії померли вже 1 212 844 людини, за добу – понад 7,6 тис.