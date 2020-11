Кандидат у президенти США від Республіканської партії та чинний глава держави Дональд Трамп відреагував на перші результати голосування.

Він подякував виборцям, зазначивши, що має гарні позиції загалом по країні.

WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU!

