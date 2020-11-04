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Факти / Світ

У нас хороші позиції: Трамп про перші результати виборів у США

Кандидат у президенти США від Республіканської партії та чинний глава держави Дональд Трамп відреагував на перші результати голосування.

Він подякував виборцям, зазначивши, що має гарні позиції загалом по країні.

– Ми справді маємо хороші позиції по всій країні. Дякую! – написав Трамп у Twitter.

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Перші результати виборів у США свідчать, що Дональд Трамп отримує 100 голосів. Згідно з прогнозами, він перемагає у 15 штатах: Юта, Вайомінг, Південна Дакота, Північна Дакота, Небраска, Канзас, Оклахома, Міссурі, Арканзас, Індіана, Кентуккі, Теннессі, Алабама, Західна Вірджинія та Південна Кароліна.

Такі дані оприлюднив Голос Америки, його цифри також збігаються з прогнозами CNN, NBC News, Fox News і Politico.

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