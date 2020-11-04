Вчені Флоридського університету в Гейнсвілі виявили, що вакцинація від грипу може захищати людину від коронавірусної хвороби. Вони стверджують, що це додатковий захист для людського імунітету.

Дослідники проаналізували близько 2 тис. історій пацієнтів, які хворіли на коронавірус та лікувалися в університеті. Всім учасникам дослідження від 18 років.

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Науковці зосередили свою увагу саме на питанні, чи вакцинувалися пацієнти, які хворіють на коронавірус. З’ясувалося, що люди, які не вакцинувалися протягом останнього року, частіше (у 2,44 рази) потрапляли до лікарні з ускладненнями.

Госпіталізовані пацієнти у 3,29 рази частіше лежали в реанімації. Результати дослідження змінювалися залежно від від віку, раси, статі та супутніх хвороб учасників.

Поки що медики не можуть пояснити яким чином вакцина від однієї хвороби, допомагає при іншій.

– Заохочення до вакцинації проти грипу могло не тільки зменшити захворюваність та смертність від грипу, але це може допомогти згладити криву епідемії COVID-19, – написали вчені у дослідженні.

Вакцина від коронавірусу: в Ізраїлі проводять тестування на людях

В Ізраїлі розпочали тестування вакцини від коронавірусу на людях. У першому етапі братимуть участь 80 добровольців, у грудні кількість збільшиться до 960. Якщо все пройде за планом, у квітні-травні залучать 30 тис. охочих. До цього тестування проводили на тваринах.

Джерело: Journal of the American Board of Family Medicine

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