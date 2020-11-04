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Факти / Світ

Відчиняють вуличні магазини: в Ізраїлі послаблюють карантин

На тлі погіршення епідситуації у світі в Ізраїлі частково послаблюють карантин.

З 8 листопада в країні планують дозволити роботу вуличних магазинів.

Однак вони можуть обслуговувати не більше чотирьох осіб одночасно.

Читайте: Вакцина від коронавірусу: в Ізраїлі проводять тестування на людях

У країні уважно стежитимуть за епідситуацією. Якщо вона погіршиться, обмежувальні заходи повернуть та запровадять нові.

Карантин у Європі

Через зростання кількості нових хворих на коронавірус низка європейських країн протягом жовтня посилила карантинні заходи. Деякі з них кілька разів запроваджували нові обмеження.

Про нові заходи для боротьби з коронавірусом повідомили у Франції, Італії, Німеччині, Іспанії, Словаччині, Чехії, Польщі, Болгарії, Швейцарії.

Детальніше про карантин у Європі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Прем’єр-міністр Ізраїлю

Фото: Dreamstime

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