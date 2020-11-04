Головною особливістю президентських виборів у США 2020 року є те, що вперше у виборах взяли участь багато представників покоління Z і міленіалів.

На це мала вплив зокрема і пандемія коронавірусу, адже чимало студентів повернулися у свої рідні міста.

– Ми також бачимо, що пандемія допомогла багатьом молодим людям, майже 45%, побачити, що рішення, які ухвалюють переможці виборів, впливають на їх власне повсякденне життя, і це урок, який вони засвоїли за останні кілька місяців, – вважає Еббі Кіса із Університету Тафтс.

Серед майже 240 млн американців, які мають право голосу, близько 20% – це молодь віком від 18 до 29 років, розповів Еббі Кіса з Центру інформації та досліджень щодо громадської освіти та участі (CIRCLE) в Університеті Тафтса в Медфорді (штат Массачусетс).

Про її активність свідчить те, що, за даними CIRCLE, з цієї кількості виборців понад 7 млн молодих людей проголосували достроково.

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До молоді відносять міленіалів, які народилися у 1985-1995 роках, та покоління Z – тих, хто народився у 1996-му та пізніше.

Ще у травні дослідницький центр Pew у США повідомив, що 61% представників цієї групи планують проголосувати за демократів, а 22% – за республіканців.

А демограф Pew Річард Фрай стверджує, що кількість молоді, яка голосує виборах, майже подвоїлася і складає 42%.

Вибори у США 2020

У США закінчилось голосування на виборах президента США. Останніми завершили виборчий процес Гаваї та Аляска.

Попередні результати свідчать проте, що більшість голосів виборців набрав демократ Джо Байден.