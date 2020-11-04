Вибори президента США: процедура голосування і коли очікувати результатів

Згідно з Конституцією США, президента обирають не напряму громадяни, а група спеціально делегованих осіб – колегія виборників. Тому насправді американці віддають свій голос за виборника, який підтримає того чи іншого кандидата в президенти.

До колегії виборників входять 538 представників від американських штатів. Щоб перемогти, кандидат повинен отримати голоси 270 з них. Кожен штат має різну кількість представників у колегії виборників. Вона пропорційна до кількості населення цього штату.

У разі перемоги кандидат забирає усі голоси цього штату. Тобто той, хто матиме хоча б на один голос більше серед виборників, забирає собі усі голоси, а його суперник не отримує нічого. Лише штати Небраска і Мен розподіляють голоси відповідно до результатів всенародного голосування.

Коли голоси за виборників від кожного штату порахують, на 41-й день після загального голосування відбувається голосування самої колегії виборників. Цьогоріч це буде 14 грудня. Вони збираються в столицях своїх штатів, щоб висловити волю виборців.

Хоча інколи трапляються випадки, коли виборники не голосують за того кандидата, якого їм доручили підтримати жителі штату.

Голосувати на виборах можуть громадяни США віком від 18 років. Це можна робити безпосередньо на виборчій дільниці або поштою. До 30 жовтня тривало дострокове голосування, під час якого свій голос віддали понад 90 млн людей.