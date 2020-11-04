Вибори президента США: процедура голосування і коли очікувати результатів

Як голосують американці
Згідно з Конституцією США, президента обирають не напряму громадяни, а група спеціально делегованих осіб – колегія виборників. Тому насправді американці віддають свій голос за виборника, який підтримає того чи іншого кандидата в президенти.
До колегії виборників входять 538 представників від американських штатів. Щоб перемогти, кандидат повинен отримати голоси 270 з них. Кожен штат має різну кількість представників у колегії виборників. Вона пропорційна до кількості населення цього штату.
У разі перемоги кандидат забирає усі голоси цього штату. Тобто той, хто матиме хоча б на один голос більше серед виборників, забирає собі усі голоси, а його суперник не отримує нічого. Лише штати Небраска і Мен розподіляють голоси відповідно до результатів всенародного голосування.
Коли голоси за виборників від кожного штату порахують, на 41-й день після загального голосування відбувається голосування самої колегії виборників. Цьогоріч це буде 14 грудня. Вони збираються в столицях своїх штатів, щоб висловити волю виборців.
Хоча інколи трапляються випадки, коли виборники не голосують за того кандидата, якого їм доручили підтримати жителі штату.
Голосувати на виборах можуть громадяни США віком від 18 років. Це можна робити безпосередньо на виборчій дільниці або поштою. До 30 жовтня тривало дострокове голосування, під час якого свій голос віддали понад 90 млн людей.
Підрахунок голосів Колегії виборників – хто перемагає
Кандидатами у президенти США є представники від двох політичних партій країни. У 2020 році чинний президент США Дональд Трам представляє Республіканську партію.
Кандидатом від Демократичної партії є Джо Байден, відомий як віце-президент в уряді Барака Обами.
Згідно з останніми рейтингами, Джо Байден лідирує на виборах президента США, набравши станом на 10.00 середи, 4 листопада, 220 голосів членів Колегії виборників із необхідних 270.
Чинний президент США Дональд Трамп, за останніми даними, отримує 213 голосів, перемагаючи за прогнозами в 23 штатах.
Чого очікувати Україні від виборів у США
Кандидат від Демократичної партії Джо Байден обіцяє домогтися припинення бойових дій на сході України та допомогти у боротьбі проти корупції у разі своєї перемоги на президентських виборах.
Зокрема, він обіцяє надати військову допомогу для боротьби з російським агресором, планує заохотити український уряд, бізнес та громадянське суспільство до активної боротьби з корупцією задля верховенства права та економічних можливостей.
Посол України в США Володимир Єльченко повідомив, що незалежно від того, хто переможе президентських виборах в Америці цього року, стратегічне партнерство між США та Україною і підтримка українського народу з боку Вашингтона лише зміцнюватимуться.
Він запевнив, що і сьогодні, за президентства Дональда Трампа, підтримка США залишається твердою.
Коли будуть відомі результати виборів у США
Підрахунок голосів може тривати кілька днів, але зазвичай стає зрозуміло, хто переміг, до ранку наступного дня після виборів.
Хоча цьогоріч пандемія коронавірусу внесла певні корективи, тому, можливо, доведеться чекати довше через збільшення кількості бюлетенів поштою.
Водночас не варто забувати, що остаточні результати виборів будуть відомі у січні 2021 року. Оскільки 14 грудня 2020 року голосуватиме колегія виборників, а у січні їхні голоси рахуватиме Конгрес.
Коли буде інавгурація президента
Голоси колегії виборників Конгрес підрахує під час засідання у січні 2021 року. У разі перемоги Джо Байден не одразу замінить президента Трампа. Є певний перехідний період, щоб дати новому очільнику держави час призначати міністрів та скласти плани роботи.
За традицією урочиста церемонія присяги відбувається 20 січня. Після інавгурації новий президент вирушає до Білого дому, де перебуватиме на посаді чотири роки.