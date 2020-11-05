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Факти / Світ

Через комендантську годину Угорщина змінила правила в’їзду до країни

Через запровадження комендантської години в Угорщині з 1.00 до 6.00 за київським часом діятимуть нові правила перетину кордону країни.

Під час цього часового проміжку в’їхати на територію країни можуть лише такі категорії громадян:

  • особи, які прямують до місця постійного чи тимчасового проживання, місця роботи на території Угорщини;
  • ті, хто перетинає кордон з метою працевлаштування, однак лише за наявності відповідних документів;
  • українці, які їдуть до місця тимчасового перебування, для цього треба мати підтвердження бронювання у готелі.

Читайте: Карантин вихідного дня і комендантська година: які обмеження можуть запровадити в Україні

Згідно з інформацією, під дію обмеження не підпадають водії вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення.

Карантин в Угорщині

На початку листопада в Угорщині через погіршення ситуації з коронавірусом запровадили надзвичайний стан та комендантську годину.

Заходи діятимуть 90 днів.

Детальніше про карантин в Угорщині читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Держприкордонслужба

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