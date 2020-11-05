Через запровадження комендантської години в Угорщині з 1.00 до 6.00 за київським часом діятимуть нові правила перетину кордону країни.
Під час цього часового проміжку в’їхати на територію країни можуть лише такі категорії громадян:
- особи, які прямують до місця постійного чи тимчасового проживання, місця роботи на території Угорщини;
- ті, хто перетинає кордон з метою працевлаштування, однак лише за наявності відповідних документів;
- українці, які їдуть до місця тимчасового перебування, для цього треба мати підтвердження бронювання у готелі.
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Згідно з інформацією, під дію обмеження не підпадають водії вантажного автотранспорту, які здійснюють міжнародні перевезення.
Карантин в Угорщині
На початку листопада в Угорщині через погіршення ситуації з коронавірусом запровадили надзвичайний стан та комендантську годину.
Заходи діятимуть 90 днів.
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