Сполучені Штати продовжують закликати владу Білорусі припинити репресії і прислухатися до вимог білоруського народу про проведення вільних і справедливих виборів з незалежними спостерігачами.

Про це йдеться в заяві державного секретаря США Майка Помпео.

Серед головних рекомендацій – сильна спостережна місія ОБСЄ, припинення насильства і притягнення до відповідальності тих, хто винен в порушеннях на виборах 9 серпня.

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Помпео також закликав звільнити всіх несправедливо затриманих і почати діалог з представниками опозиції і громадянського суспільства.

Санкції проти Лукашенка

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенку загрожують санкції Європейського Союзу. Там уже погодили низку обмежень проти нього.

ЄС може заморозити його активи, а також не видати візу на відвідування країн єврозони.

Джерело: state.gov