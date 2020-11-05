Результати виборів у США: за прогнозами, у Байдена поки більше голосів вибірників, ніж у Трампа

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден лідирує на виборах президента США 2020 року, набравши станом на 12.00 5 листопада, 253 пункти. Його конкурент, республіканець Дональд Трамп здобув 214 пункутів.

Для перемоги кандидатові необхідно набрати 270 голосів Колегії виборників.

Байден здобув перемогу у 20 штатах і окрузі Колумбія, та ще має змогу перемогти у Неваді та Аризоні, отримавши додаткові 17 голосів виборників.

Демократ перемагає у 21 штататі: Колорадо, Коннектикут, Делавер, Меріленд, Массачусетс, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Вермонт, Колумбія, Вашингтон, Нью-Мехіко, Орегон, Вірджинія, Род-Айленд, Міннесота, Іллінойс, Нью-Гемпшир, Каліфорнія, Гаваї, Мічиган та Вісконсин.

Чинний президент США Дональд Трамп перемагає у 23 штатах: Айдахо, Юта, Вайомінг, Південна Дакота, Північна Дакота, Небраска, Канзас, Оклахома, Міссурі, Арканзас, Індіана, Кентуккі, Теннессі, Алабама, Західна Вірджинія та Південна Кароліна, Техас, Огайо, Міссісіпі, Монтана, Айова, Флорида і Луїзіана.

Республіканець наразі лідирує у Пенсильванії, Північній Кароліні, Джорджії та на Алясці, тож у сумі йому може додатися 54 пункти. Тоді Трамп отримає 268 голосів виборників, що не дозволить йому перемогти у народному голосуванні.

Система виборів у США

Президентські вибори в США проходять за двоступеневою системою: після всенародного голосування відбувається голосування Колегії виборників від кожного з 50 штатів і округу Колумбія, які віддають свої голоси відповідно до того, як проголосувала більшість виборців в їхньому штаті.

Кількість виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у конгресі.