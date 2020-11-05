Секс і примусова праця: в Європі затримали майже 400 осіб за торгівлю дітьми

Правоохоронці 12 країн Європи провели масштабну спецоперацію проти торгівлі дітьми.
За декілька днів було затримано 388 зловмисників. Операція проводилася під наглядом Frontex – Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів.
Зазначається, що до викриття підозрюваних залучили понад 5,3 тис. силовиків з Австрії, Бельгії, Хорватії, Кіпру, Німеччини, Литви, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії, Нідерландів та Великої Британії.
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Злочинні угруповання на території цих країн організували сексуальну експлуатацію неповнолітніх із залученням рабської праці та контрабанди.
– Внаслідок проведеної поліцейської спецоперації ми виявили 249 потенційних жертв, з яких четверть – малолітні діти, – йдеться у повідомленні.
Під час слідства з’ясувалося, що у більшості випадків торгівлею дітьми займаються члени їхніх родин.
Також жертвами насильства в Європі часто стають біженці з країн Близького Сходу та Африки.
Всесвітній день протидії торгівлі людьми щороку відзначають 30 липня.
За оцінкою Міжнародної організації праці, жертвами примусової праці є 21 млн людей, серед яких 71% – це жінки та діти.
Джерело: Europol