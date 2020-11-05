Секс і примусова праця: в Європі затримали майже 400 осіб за торгівлю дітьми

Правоохоронці 12 країн Європи провели масштабну спецоперацію проти торгівлі дітьми.

За декілька днів було затримано 388 зловмисників. Операція проводилася під наглядом Frontex – Європейського агентства з охорони зовнішніх кордонів.

Зазначається, що до викриття підозрюваних залучили понад 5,3 тис. силовиків з Австрії, Бельгії, Хорватії, Кіпру, Німеччини, Литви, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії, Нідерландів та Великої Британії.

Читайте: У 80% випадків насилля над дітьми злочинцями є їхні знайомі – Кулеба

Злочинні угруповання на території цих країн організували сексуальну експлуатацію неповнолітніх із залученням рабської праці та контрабанди.

– Внаслідок проведеної поліцейської спецоперації ми виявили 249 потенційних жертв, з яких четверть – малолітні діти, – йдеться у повідомленні.

Під час слідства з’ясувалося, що у більшості випадків торгівлею дітьми займаються члени їхніх родин.

Також жертвами насильства в Європі часто стають біженці з країн Близького Сходу та Африки.

Всесвітній день протидії торгівлі людьми щороку відзначають 30 липня.

За оцінкою Міжнародної організації праці, жертвами примусової праці є 21 млн людей, серед яких 71% – це жінки та діти.

Джерело: Europol