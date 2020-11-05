Виборчий штаб кандидата в президенти США Джо Байдена, не чекаючи його перемоги на виборах, запустив сайт, призначений для підготовки до передачі влади від чинного президента США Дональда Трампа.

На ресурсі опубліковано тільки одне повідомлення.

– Американський народ визначить, хто буде наступним президентом США. У кількох штатах країни досі ведеться підрахунок голосів. Кризи, з якими зіткнулася країна, серйозні – від пандемії до економічного спаду, від зміни клімату до расової несправедливості – і команда перехідного періоду буде продовжувати готуватися повним ходом, щоб адміністрація Байдена-Харріс могла приступити до роботи в перший же день, — йдеться в повідомленні.

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На сайті поки немає інформації про плани передачі влади демократам.

Позови від Трампа

Передвиборчий штаб Дональда Трампа звернувся в суд штату Мічиган з вимогою призупинити підрахунок голосів через недостатній доступ спостерігачів до процесу.

Штабу президента Трампа не забезпечили достатній доступ до місць підрахунку голосів, щоб спостерігати за відкриттям виборчих урн, заявив представник штабу Білл Степін.

Джерело: BIDEN-HARRIS TRANSITION