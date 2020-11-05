Теракт у Відні: серед затриманих – громадяни Росії і Туреччини

У справі про теракт у Відні серед затриманих є громадяни Росії та інших країн.

Про це повідомив керівник поліції австрійської столиці Герхард Пюрстль.

Австрійська поліція вже заарештувала 14 осіб віком від 18 до 28 років, які підозрюються у вчинені терористичного акту у Відні. Серед них громадяни Росії, Туреччини, Македонії та Бангладеш.

Читайте: Свідок теракту у Відні: Він забігав у бари і розстрілював людей, як профі

Міністр внутрішніх справ Австрії Карл Негаммер зазначив, що всі затримані у справі щодо теракту мають міграційне минуле. Окрім того він повідомив, що джигадист, який убив чотирьох осіб та поранив 22 людей, діяв у той момент самостійно.

Теракт у Відні

2 листопада у центрі Відня невідомий чоловік відкрив стрілянину біля синагоги поблизу площі Шведенплатц.

Внаслідок теракту у Відні загинуло четверо осіб, ще понад 20 було поранено. Терорист діяв з декількома спільниками, яких зараз розшукує поліція.

Теракт стався у вечірню пору, коли десятки людей гуляли вулицями Відня.

3 листопада відповідальність за стрілянину взяла терористична організація ІДІЛ. Зловмисник, який мав при собі фейковий жилет з вибухівкою, мачете, заряджений пістолет та автомат, працював згідно з інструкціями, наданих Ісламською державою. Одного з нападників було вбито на місці працівниками поліції.

Джерело: Die Presse