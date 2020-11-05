Через погіршення ситуації з коронавірусом у Греції посилюють карантин.

У країні запроваджують тритижневий локдаун, заходи діятимуть з 7 до 30 листопада.

Громадянам країни необхідно буде дотримуватися режиму ізоляції. В країні також планують зачинити магазини, найважливіші об’єкти інфраструктури залишатимуться відкритими.

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Влада країни анонсувала, що громадяни країни, які на період дії локдауну не матимуть змоги заробити, отримувають €800 допомоги.

Карантин у Європі

Греція – не перша європейська країна, де через коронавірус знову посилили карантин.

До цього про посилення заходів заявила влада більшості держав, серед яких – Франція, Іспанія, Німеччина, Італія, Словаччина, Чехія, Польща, Болгарія і Швейцарія.

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Джерело: Gazzetta.gr