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Факти / Світ

Тритижневий локдаун: у Греції посилюють карантин

Через погіршення ситуації з коронавірусом у Греції посилюють карантин.

У країні запроваджують тритижневий локдаун, заходи діятимуть з 7 до 30 листопада.

Громадянам країни необхідно буде дотримуватися режиму ізоляції. В країні також планують зачинити магазини, найважливіші об’єкти інфраструктури залишатимуться відкритими.

Читайте: Комендантська година і маски на вулицях: Греція посилює карантин

Влада країни анонсувала, що громадяни країни, які на період дії локдауну не матимуть змоги заробити, отримувають €800 допомоги.

Карантин у Європі

Греція – не перша європейська країна, де через коронавірус знову посилили карантин.

До цього про посилення заходів заявила влада більшості держав, серед яких – Франція, Іспанія, Німеччина, Італія, Словаччина, Чехія, Польща, Болгарія і Швейцарія.

Детальніше про карантин у Європі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Gazzetta.gr

Фото: Dreamstime

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