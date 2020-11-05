PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У день виборів у США різко зріс попит на алкоголь – що купували американці

У день виборів у США, 3 листопада, у країні різко зріс попит на алкоголь.

У Вашингтоні один з рітейлерів Drizly повідомив, що продажі цього дня були вищими на 133%, ніж у інші вівторки. Збільшення продажів спиртного зафіксували і в окрузі Колумбія.

3 листопада американці найчастіше купували шампанське й ігристі вина.

Читайте: На виборах США зафіксували рекордну явку виборців за останні 120 років

Також у день виборів зріс попит на червоні вина та віскі.

Вибори у США

3 листопада американці обирали нового очільника держави. У перегонах за посаду президента брали участь республіканець Дональд Трамп і демократ Джо Байден.

За попередніми результатами, Байден перемагає в ключових штатах.

Детальніше про вибори у США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Washingtonian

Фото: Pixabay

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка