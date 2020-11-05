У день виборів у США, 3 листопада, у країні різко зріс попит на алкоголь.

У Вашингтоні один з рітейлерів Drizly повідомив, що продажі цього дня були вищими на 133%, ніж у інші вівторки. Збільшення продажів спиртного зафіксували і в окрузі Колумбія.

3 листопада американці найчастіше купували шампанське й ігристі вина.

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Також у день виборів зріс попит на червоні вина та віскі.

Вибори у США

3 листопада американці обирали нового очільника держави. У перегонах за посаду президента брали участь республіканець Дональд Трамп і демократ Джо Байден.

За попередніми результатами, Байден перемагає в ключових штатах.

Детальніше про вибори у США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Washingtonian