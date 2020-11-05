В Японії на аукціоні 20-кілограмовий ящик з мандаринами продали за $9,6 тис.
Загалом в ящику були 100 цитрусових фруктів, які там називають мікан.
Мандарини сорту саціма вирощують у префектурі Ехіме. Цим займатиметься тільки близько ста місцевих фермерів.
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Ці мандарини більші та відрізняються унікальним смаком та ароматом.
Традиційно їх ціна складає близько $75 за десять кілограм.
Лауреати Нобелівської премії з економіки
Нобелівська премія 2020 у галузі економіки дісталася Полу Мілгрому та Роберту Вільсону за вдосконалення теорії аукціонів та винайдення нових форматів аукціонів.