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Факти / Світ

У Японії ящик мандарин продали за $9,6 тис. – у чому секрет успіху

В Японії на аукціоні 20-кілограмовий ящик з мандаринами продали за $9,6 тис.

Загалом в ящику були 100 цитрусових фруктів, які там називають мікан.

Мандарини сорту саціма вирощують у префектурі Ехіме. Цим займатиметься тільки близько ста місцевих фермерів.

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Ці мандарини більші та відрізняються унікальним смаком та ароматом.

Традиційно їх ціна складає близько $75 за десять кілограм.

Лауреати Нобелівської премії з економіки

Нобелівська премія 2020 у галузі економіки дісталася Полу Мілгрому та Роберту Вільсону за вдосконалення теорії аукціонів та винайдення нових форматів аукціонів.

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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