PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

В Туреччині почали тестувати вакцину від коронавірусу на людях

У Республіці  Туреччина вчені почали  випробовувати вакцину від коронавірусу ERUCOV-VAC. Її розробили в Університеті Ерджіес.

Перша стадія дослідження триватиме близько двох місяців. Повне випробування вакцини планують завершити до січня наступного року.

Читайте: Британія назвала терміни виготовлення вакцини від Covid-19

– Перша доза вакцини ERUCOV-VAC  проти коронавирусу випробувана на добровольці, – сказав ректор університету Мустафа Чалиш.

В тестуванні вакцини від коронавірусу взяли участь 44 добровольці, віком від 18 до 55 років. Вони здорові та раніше не хворіли на Сovid-19.

Міністр охорони здоров’я країни Фахреттін Коджа заявив, що у вересні в Туреччині на пацієнтах була протестована китайська вакцина від коронавирусу.

Вакцина від коронавірусу: в Ізраїлі проводять тестування на людях

В Ізраїлі також розпочали тестування вакцини від коронавірусу на людях.  Якщо випробування виявляться успішними, препарат буде доступним для населення вже влітку.

Джерело: TRT Haber

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка