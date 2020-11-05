У Республіці Туреччина вчені почали випробовувати вакцину від коронавірусу ERUCOV-VAC. Її розробили в Університеті Ерджіес.

Перша стадія дослідження триватиме близько двох місяців. Повне випробування вакцини планують завершити до січня наступного року.

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– Перша доза вакцини ERUCOV-VAC проти коронавирусу випробувана на добровольці, – сказав ректор університету Мустафа Чалиш.

В тестуванні вакцини від коронавірусу взяли участь 44 добровольці, віком від 18 до 55 років. Вони здорові та раніше не хворіли на Сovid-19.

Міністр охорони здоров’я країни Фахреттін Коджа заявив, що у вересні в Туреччині на пацієнтах була протестована китайська вакцина від коронавирусу.

Вакцина від коронавірусу: в Ізраїлі проводять тестування на людях

В Ізраїлі також розпочали тестування вакцини від коронавірусу на людях. Якщо випробування виявляться успішними, препарат буде доступним для населення вже влітку.

Джерело: TRT Haber

Фото: Dreamstime