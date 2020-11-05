PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Вперше з 2018 року: курс біткоїна перевищив $15 тис.

Курс найпопулярнішої криптовалюти біткоїн піднявся вище $15 тис. вперше з 2018 року.

Про це свідчать дані порталу Coindesk.

За один біткоїни пропонують $ 15,2 тис. Зростання курсу може бути пов’язане з тим, що інвестори продовжують вкладати кошти в цю криптовалюту.

Читайте: Максимум за майже три роки: біткоїн здорожчав у день виборів у США

Тільки за останній день курс біткоїна виріс на 7,8% і понад 108% з початку року.

Ціна біткоїна у доларах – курс криптовалюти 5 листопада

Наразі біткоїн є однією з найпопулярніших криптовалют. Його обіг не регулює жодна країна чи банківська структура.

Але, навіть попри це, у курсі біткоїна з початку 2020 року можна було помітити значні зміни. Його вартість як перевищувала позначку у $10 тис., так і різко падала в ціні до $4 тис.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка