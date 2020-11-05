Ціна біткоїна у доларах – курс криптовалюти 5 листопада

Курс найпопулярнішої криптовалюти біткоїн піднявся вище $15 тис. вперше з 2018 року.

Про це свідчать дані порталу Coindesk.

За один біткоїни пропонують $ 15,2 тис. Зростання курсу може бути пов’язане з тим, що інвестори продовжують вкладати кошти в цю криптовалюту.

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Тільки за останній день курс біткоїна виріс на 7,8% і понад 108% з початку року.

Наразі біткоїн є однією з найпопулярніших криптовалют. Його обіг не регулює жодна країна чи банківська структура.

Але, навіть попри це, у курсі біткоїна з початку 2020 року можна було помітити значні зміни. Його вартість як перевищувала позначку у $10 тис., так і різко падала в ціні до $4 тис.