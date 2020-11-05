Підрахунок голосів у ключових штатах США ще триває, однак кандидат від Демократичної партії Джо Байден вже отримав повноцінну перемогу у Вісконсині та Мічигані.

Від оголошення перемоги над Дональдом Трампом його відділяє шість голосів. Для цього демократу потрібно виграти ще в одному штаті, наприклад у Неваді чи Пенсільванії.

Є тільки одне “але” – Аризона (11 голосів виборників). Ще вчора в першій половині дня авторитетні американські видання AP і Fox News записали цей штат в актив Байдена (там підраховано 86% голосів)

Але в ніч на четвер в Аризоні почали надходити несподівано хороші результати Трампа.

– Якби мене змусили вибирати, я б сказав, що в Аризоні переможе Байден, але я впевнений, що його перемогу там не можна було визнавати, а зараз ці визнання повинні бути відкликані, – написав засновник електорального сайту FiveThirtyEight Нейт Сілвер.

Тепер аналітики прогнозують, що розрив в штаті буде мінімальним, а у Трампа є деякі шанси вирватися вперед. Це може змінити всю картину, як мінімум стане приводом для серйозних судових розглядів.

Передвиборчий штаб Дональда Трампа уже звернувся в суд штату Мічиган з вимогою призупинити підрахунок голосів через недостатній доступ спостерігачів до процесу.

Читайте: Результаты выборов в США: Байден побеждает Трампа (ОНЛАЙН)

Кількість електоральної підтримки не вирішує результат виборів: у 2016 році Трамп набрав менше голосів, ніж Гілларі Клінтон, але виграв вибори.

Все вирішує голосування виборників: на попередніх виборах Трамп отримав 304 голоси, а Гілларі 227.

Колегія виборників голосуватиме 14 грудня 2020 року, а у січні їхні голоси підрахує Конгрес.

Урочиста церемонія присяги і вступу на посаду президента США відбувається 20 січня. ЇЇ проводять публічно на сходах будівлі Капітолію у Вашингтоні.