Станом на ранок 5 листопада коронавірус у світі зафіксували вже у 48 млн осіб, за останню добу – понад 700 тис. нових випадків.
За весь період пандемії померли 1 224 144 пацієнти, 31,8 млн осіб одужали.
У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна займає 20 місце – між Польщею та Індонезією.
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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 9 480 292;
- Індія – 8 313 876;
- Бразилія – 5 590 025;
- Росія – 1 680 579;
- Франція – 1 591 152.
Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:
- США – 233 663;
- Бразилія – 161 106;
- Індія – 123 611;
- Мексика – 93 228;
- Велика Британія – 47 832.
Карантин у Європі
Низка європейських країн повернулися до жорсткого карантину.
Зокрема, йдеться про Францію, Італію, Німеччину, Іспанію, Словаччину, Чехію, Польщу, Болгарію та навіть Швейцарію.
Фахівці переконані, що з подальшим погіршенням епідситуації країни будуть вимушені закрити внутрішні кордони для в’їзду.
Більшість із цих держав закриті для відвідування не громадян ЄС ще з початку пандемії.