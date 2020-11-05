Станом на ранок 5 листопада коронавірус у світі зафіксували вже у 48 млн осіб, за останню добу – понад 700 тис. нових випадків.

За весь період пандемії померли 1 224 144 пацієнти, 31,8 млн осіб одужали.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна займає 20 місце – між Польщею та Індонезією.

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Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 9 480 292;

Індія – 8 313 876;

Бразилія – 5 590 025;

Росія – 1 680 579;

Франція – 1 591 152.

Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:

США – 233 663;

Бразилія – 161 106;

Індія – 123 611;

Мексика – 93 228;

Велика Британія – 47 832.

Карантин у Європі

Низка європейських країн повернулися до жорсткого карантину.

Зокрема, йдеться про Францію, Італію, Німеччину, Іспанію, Словаччину, Чехію, Польщу, Болгарію та навіть Швейцарію.

Фахівці переконані, що з подальшим погіршенням епідситуації країни будуть вимушені закрити внутрішні кордони для в’їзду.

Більшість із цих держав закриті для відвідування не громадян ЄС ще з початку пандемії.