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Факти / Світ

Вже 48 млн хворих: коронавірус у світі 5 листопада

Станом на ранок 5 листопада коронавірус у світі зафіксували вже у 48 млн осіб, за останню добу – понад 700 тис. нових випадків.

За весь період пандемії померли 1 224 144 пацієнти, 31,8 млн осіб одужали.

У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна займає 20 місце – між Польщею та Індонезією.

Читайте: Коронавірус у світі: карта поширення

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

  • США – 9 480 292;
  • Індія – 8 313 876;
  • Бразилія – 5 590 025;
  • Росія – 1 680 579;
  • Франція – 1 591 152.

Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:

  • США – 233 663;
  • Бразилія – 161 106;
  • Індія – 123 611;
  • Мексика – 93 228;
  • Велика Британія – 47 832.

Карантин у Європі

Низка європейських країн повернулися до жорсткого карантину.

Зокрема, йдеться про Францію, Італію, Німеччину, Іспанію, Словаччину, Чехію, Польщу, Болгарію та навіть Швейцарію.

Фахівці переконані, що з подальшим погіршенням епідситуації країни будуть вимушені закрити внутрішні кордони для в’їзду.

Більшість із цих держав закриті для відвідування не громадян ЄС ще з початку пандемії.

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