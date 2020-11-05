Кілька днів тому в Польщі заявили про наміри запрошувати до себе лікарів з-за кордону, зокрема і з Білорусі, щоб налагодити боротьбу з коронавірусом.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко відповів, що зайвих лікарів в країні немає.

– Ось і вся казка про красиве життя. Особливо просять наших лікарів приїхати до Польщі, щоб допомогти населенню і державі в боротьбі з Covid-19. Хочу попередити: зайвих лікарів у нас немає. Нам самим треба лікувати наших людей. Але, слідуючи своєму принципу, ми нікого тримати не будемо. Однак треба розуміти: поїхав – назад не повернешся, там будеш працювати і заробляти ті великі гроші, за якими поїхав, – підкреслив Лукашенко.

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Глава держави звернув увагу, що це не загроза, а наказ для уряду. Він уже віддав розпорядження командувачу прикордонних військ не впускати в країну людей з чужим паспортом.

– Заразу нам возити не треба, і не важливо, з яким паспортом. Поїхали туди вчитися – нехай вчаться, працювати – нехай працюють. Ми ж не перешкоджали цьому. Тому нехай там працюють і виліковуються, – підкреслив глава держави.

Санкції проти Лукашенка

Олександру Лукашенку загрожують персональні санкції від Європейського Союзу. Там уже погодили низку обмежень проти нього.

Згідно з ними, Лукашенку загрожує заморожування активів. Крім того, йому можуть не видавати візи на відвідування країн ЄС.

Джерело: Президент Республіки Білорусь