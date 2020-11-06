Чи має Трамп шанси оскаржити результати виборів у США у Верховному суді

Хто стане президентом США, ще не визначили. Але вже точно відомо, що ці вибори побили декілька рекордів. Наймасовіше дострокове голосування – понад третина американців, а це більше 100 млн людей, віддали голоси до Всенародного дня виборів. Явка – майже 67%. Рекордна за 120 років. Досі вищою вона була лише у 1900 році, коли на вибори прийшли 73% виборців.

Підрахунок ще не завершили, а Джо Байден уже набрав понад 73 млн голосів. І це найбільше за всю історію США, пише Guardian. Трамп поки на другому місці – понад 69,5 млн.

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Такий відрив і бажання чинного президента країни залишитися у Білому домі може затягнути обрання глави держави надовго. Країну вже охопили протести прихильників Трампа та Байдена.

Трамп спробував оскаржити результати у судах штатів

Переможцем Дональд Трамп оголосив себе ще у першу ніч, хоча було зрозуміло, що з Байденом він йде впритул. Оскільки основна боротьба за голоси у “хитких” штатах, чинний президент вирішив підрахунок у них зупинити, подавши позов до суду Мічигану, Джорджії та Пенсильванії.

Трамп мотивує це тим, що спостерігачі від республіканців не мали можливості стежити за процесом підрахунку голосів. Найбільше претензій – до голосування поштою, мовляв, в останній момент нізвідки приходять сумнівні бюлетені, і саме підрахунок цих бюлетенів він хоче зупинити. Ще під час виборчої кампанії наголошував, що безпечніше віддати голоси особисто.

— Теоретично фальсифікації можливі, бо під час голосування поштою особу ніхто не підтверджує. Але цю процедуру дозволяє закон. І досі жодних масових порушень під час такого голосування не виявляли. Але, наприклад, згідно з останнім опитуванням у Джорджії 60% прибічників Байдена голосували поштою, за Трампа – 28%. Тому йому просто вигідно загальмувати процес, – розповідає Фактам правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

Шанси Трампа у Верховному суді

Суди Мічингану та Джорджії уже відхилили позови Трампа. Він погрожує позиватися ще й до Верховного суду. Технічно це зробити може. На думку аналітика Джона Зогбі, справа не у компетенції цього суду.

— У Конституції США чітко написано – правила проведення виборів визначають штати. Верховний суд втручається лише, коли є порушення чиїхось прав. У цій ситуації я не бачу порушення прав. Частина бюлетенів завжди надходила пізніше. Так було завжди. Зупиняти надходження бюлетенів через суд, особливо якщо ми знаємо, що більшість із них – за демократів, небезпечно. Але ця людина не вміє програвати і залучатиме всі можливі інструменти, – зазначив Джон Зогбі під час онлайн-брифінгу Вибори 2020, який організував Foreign press-centre.

З судом виникла цікава ситуація. Наприкінці жовтня однією з суддів стала прихильниця Трампа Еммі Баррет – вона посіла місце Рут Ґінзбурґ. Отож тепер шість із дев’яти суддів – це представники консерваторів. З іншого боку, не всі республіканці зараз підтримують Трампа. І судді навряд чи керуватимуться своїми політичними переконаннями.

— Є ще один варіант розвитку подій. Якщо підрахунок голосів таки зірвуть, то представники обох політисил можуть спробувати у деяких штатах на власний розсуд призначити виборників, бо у Конституції не вказано, хто це має робити – губернатор штату чи представники його законодавчого органу. Якщо там переважать демократи, а губернатор – республіканець, можуть утворити два паралельні електоральні коледжі, – каже Геннадій Друзенко.

Російський вплив, на думку експерта, не такий потужний, як на попередніх виборах. Кремль зараз не настільки зацікавлений у якомусь конкретному кандидатові, а бажає, щоб у США почався хаос. Ситуацію розхитують боти у соцмережах, про це неодноразово говорили американські спецслужби. Водночас так само діє і Китай.

— Будь-яке затягування підрахунків спричинить погіршення ситуації країні в цілому. США зануряться у свої внутрішні проблеми і втрачатимуть вплив на зовнішньополітичній арені, – розповідає Фактам експерт з міжнародних питань Ілля Куса.

На вирішення цих проблем часу мало, виборчий процес у США чітко розписаний. Президент повинен набути своїх повноважень до 20 січня. Якщо цього не станеться, країну очолить голова Палати представників Конгресу. І навряд чи американці до такого готові.

Ольга Читайло