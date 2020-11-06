Масові вбивства і торгівля органами: Гаазький трибунал розгляне справу президента Косово

Президента самопроголошеної республіки Косово Хашима Тачі взяли під варту в Гаазі.

За повідомленням спеціального суду у справах Косово, політика звинувачують у військових злочинах і злочинах проти людяності, скоєних протягом 1998-1999 років.

В часи війни за незалежність Хашим Тачі був одним з польових командирів і керівників Армії визволення Косова, куди також входили албанські сепаратисти.

Ще у 1997 році Сербія заочно засудила Тачі до 10 років позбавлення волі: окрім терористичної діяльності, також його звинуватили у торгівлі людськими органами.

5 листопада 2020 року Хашим Тачі заявив, що йде з посади президента Косово, аби постати перед судом в Гаазі.

– Я погодився на такий серйозний крок для захисту цілісності президентства Косово, – заявив політик.

Перші звинувачення Хашима Тачі Гаазький трибунал оприлюднив ще у червні 2020 року.

Серед злочинів, які фігурують у матеріалах справи – масові вбивства, викрадення, тортури та переслідування “політично невигідних” осіб, зокрема сербів, косовських албанців та циган.

Хашим Тачі і Косово

Після проголошення незалежності Косово у квітні 2008 року Хашим Тачі шість років був прем’єр-міністром республіки.

Після двох років перерви, у 2016 році його обрали президентом Косово.

Понад 100 країн світу не визнали незалежності республіки Косово, серед яких – Україна.

Інцидент в Косово став першим серйозним відхиленням від норм міжнародного права, ухвалених після завершення Другої світової війни, де йшлося про недоторканість кордонів країн, сформованих у другій половині ХХ століття.

Однак після об’єднання Східної та Західної Німеччини, а особливо після розпаду СРСР міжнародна ситуація почала змінюватися.

Українські експерти та політики переконані, що офіційне визнання незалежності Косово негативно позначиться на вирішенні питання щодо анексії Криму.

Джерело: Kosovo Specialist Chambers