Мутація коронавірусу у гризунів може викликати нову пандемію

У Данії вчені вважають, що мутація коронавірусу SARS-CoV-2, який викликає хворобу Covid-19 у гризунів і диких тварин можуть призвести до нової пандемії в світі

Директор відділу з інфекційних захворювань датського державного науково-дослідного інституту, що займається вакцинами та сироватками Корі Мельбак заявив, що мутований вірус значно відрізняється від інших різновидів, тому ймовірно він потребувати нової вакцини.

– У гіршому випадку ми почнемо нову пандемію в Данії. Існує ризик, що цей мутований вірус настільки відрізняється від інших його різновидів, що нам доведеться додавати в вакцину щось нове. Тому мутація відкине всіх нас до початку пандемії, – зазначив Корі Мельбак.

Оскільки країна є великим експортером норкового хутра, то влада вирішила вбити понад 15 млн тварин через побоювання, що мутований вірус у норці може поставити під загрозу ефективність вакцини від коронавірусу.

Також Данія обмежила пересування людей через мутацію коронавірусу у норок.

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Прем’єр-міністр країни Метте Фредеріксен заявила, що вже 12 людей в Данії підхопили вірус від норки, і йдеться саме про вірус, який мутує.

Директор з досліджень Фінської асоціації звіроводів Юссі Пеура вважає, що заходи, що вживаються в Данії, занадто радикальні та пропонує якісніше слідкувати за дотриманням порядку на звірофермах.

Нові штами коронавірусу

За час пандемії науковці з усього світу почали повідомляти про появу штамів коронавірусу, які небезпечніші для здоров’я і життя людини.

Несприятливий прогноз зробили дослідники з Сінгапуру.

На їхню думку, у найближче десятиліття у світі може виникнути новий коронавірус, який також буде передаватися від тварини до людини і спровокує новий спалах захворюваності.