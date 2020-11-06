ЄС готує санкції за фальсифікацію виборів та розгін протестів у Білорусі.

Під їхню дію потрапить і самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

Проти Лукашенка застосують персональні обмеження, серед яких, ймовірно, замороження активів та заборона на видачу віз європейських країн.

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Водночас у ЄС вкотре відзначили, що не визнають легітимність Лукашенка.

Протести у Білорусі

Після незаконного розгону протестів у Білорусі Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію на пост президента країни.

Він не пішов на контакт з громадянами, які вийшли на мітинги через небажання бачити його очільником держави.

Низка демократичних країн засудила такі дії та почали готувати санкції проти Лукашенка.