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Не визнає легітимність: ЄС готує санкції проти Лукашенка

ЄС готує санкції за фальсифікацію виборів та розгін протестів у Білорусі.

Під їхню дію потрапить і самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко.

Проти Лукашенка застосують персональні обмеження, серед яких, ймовірно, замороження активів та заборона на видачу віз європейських країн.

Читайте: ЄС розробляє другий пакет санкцій проти Лукашенка

Водночас у ЄС вкотре відзначили, що не визнають легітимність Лукашенка.

Протести у Білорусі

Після незаконного розгону протестів у Білорусі Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію на пост президента країни.

Він не пішов на контакт з громадянами, які вийшли на мітинги через небажання бачити його очільником держави.

Низка демократичних країн засудила такі дії та почали готувати санкції проти Лукашенка.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

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