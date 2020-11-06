Коронавірус 6 листопада: статистика захворюваності COVID-19 у світі

Станом на ранок 6 листопада у світі зареєстрували 49 031 012 випадків коронавірусу.
За весь період пандемії померли 1 239 608 пацієнтів, 34 983 279 осіб одужали.
У світовому рейтингу поширення коронавірусу Україна продовжує займати 20 місце – між Польщею та Індонезією.
Незважаючи за першість Польщі за кількістю випадків Covid-19, смертність в Україні внаслідок ускладнень перевищує показник Польщі.
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На тлі виборів та нової хвилі протестів у США фіксують антирекорд: понад 123 тис. випадків коронавірусу за добу.
Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 9 919 522;
- Індія – 8 411 724;
- Бразилія – 5 614 258;
- Росія – 1 712 858;
- Франція – 1 601 367.
Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:
- США – 240 953;
- Бразилія – 161 779;
- Індія – 125 029;
- Мексика – 93 772;
- Велика Британія – 48 120.
Коронавірус у Китаї
Починаючи з літа, Китай стрімко віддалявся від решти світових країн у рейтингу поширеності коронавірусу.
Бували тижні, коли на території КНР не фіксували жодного випадку Covid-19. Тоді влада країни запевнила громадян, що усі майбутні спалахи небезпечної інфекції будуть стосуватися в першу чергу туристів та новоприбулих громадян з-за кордону.
Так, станом на 6 листопада Китай перебуває на 59 місці у світовому Covid-рейтингу.
За минулу добу було виявлено понад 50 нових випадків, загальна кількість становить 86 151 випадок.
У зв’язку з цим КНР офіційно заборонив прибуття іноземців з Франції та цілого ряду інших країн.
Таким чином Китай закривається від світу, який все ще бореться з пандемією коронавірусу.