У США поштова служба не встигла доставити на виборчі дільниці понад 150 тис. бюлетенів. Це потрібно було зробити до закінчення голосування – 3 листопада. Суд уже отримав відповідні документи звітності.

Понад 12 тис. з цих бюлетенів припадають на п’ять штатів, де ім’я переможця ще не визначилося (Північна Кароліна, Джорджія, Пенсильванія, Невада, Аризона).

В залежності від законів конкретного штату доставлені пізніше дня виборів бюлетені можуть бути зараховані або визнані недійсними.

У Неваді, Північній Кароліні та Пенсільванії бюлетені, які прийшли після 3 листопада, будуть підраховані, оскільки поштові штампи датовані днем виборів.

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Але в Аризоні і Джорджії бюлетені, що затрималися, не враховують при підрахунку голосів.

5 листопада Дональд Трамп закликав зупинити підрахунок голосів і не рахувати бюлетені, що надійшли поштою вже після закриття виборчих дільниць.

Система виборів у США

Президентські вибори в США проходять за двоступеневою системою: після всенародного голосування відбувається голосування Колегії виборників від кожного з 50 штатів і округу Колумбія, які віддають свої голоси відповідно до того, як проголосувала більшість виборців в їхньому штаті.

Кількість виборників від кожного штату дорівнює кількості його представників у конгресі.