Росія видає паспорти на Донбасі, оскільки там проживають етнічні росіяни – Пєсков

У Росії заявили, що видають російські паспорти жителям тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей через те, що там проживають етнічні росіяни.

Про це повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

Окрім того він зазначив, що Україна в першу чергу повинна піклуватися про своїх громадян.

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– Хіба Україна не повинна про них піклуватися? Хіба Україна не повинна забезпечувати соціальні потреби громадян та займатися захистом здоров’я та забезпеченням охорони здоров’я цих громадян, забезпечувати всю необхідну соціальну інфраструктуру? Безумовно, повинна, але оскільки це не робиться і оскільки це етнічні росіяни, Росія завжди захищала і захищатиме інтереси росіян, де б вони не проживали, – підкреслив Пєсков.

Також Дмитро Пєсков сказав, що пропозиція України щодо припинення видання російських паспортів розходиться з її зобов’язаннями, які зафіксовані підписом президента України Володимира Зеленського у Мінську. Він наголосив, що такого положення немає у документі.

Війна на Донбасі

Перший президент України Леонід Кравчук повідомив, якщо буде знайдено шляхи для припинення війни на Донбасі та повернення Україні її територій, які не поставлять РФ у невигідне становище, це може дати результати.

Окрім того, він зазначив, що Росія втомилася від війни.