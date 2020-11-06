Додаткову охорону відправили до штабу кандидата у президенти США Джо Байдена у штаті Делавер.

Таке рішення секретна служба країни ухвалила після того, як представники команди демократа заявили про готовність оголосити про перемогу їхнього кандидата.

Очікується, що вже сьогодні, 6 листопада, Байдена можуть оголосити новообраним главою держави.

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Секретна служба традиційно відправляє підкріплення до штабу переможця на виборах. Хоча так само охороняють і чинного президента, республіканця Дональда Трампа.

Вибори у США

3 листопада у США відбулися вибори президента країни. У перегонах брали участь демократ Джо Байден і республіканець Дональд Трамп.

Згідно з останніми результатами голосування, перемогу здобуває Байден, його підтримала більшість американців.

Детальніше про вибори у США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Washington Post