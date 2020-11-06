Додаткову охорону відправили до штабу кандидата у президенти США Джо Байдена у штаті Делавер.
Таке рішення секретна служба країни ухвалила після того, як представники команди демократа заявили про готовність оголосити про перемогу їхнього кандидата.
Очікується, що вже сьогодні, 6 листопада, Байдена можуть оголосити новообраним главою держави.
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Секретна служба традиційно відправляє підкріплення до штабу переможця на виборах. Хоча так само охороняють і чинного президента, республіканця Дональда Трампа.
Вибори у США
3 листопада у США відбулися вибори президента країни. У перегонах брали участь демократ Джо Байден і республіканець Дональд Трамп.
Згідно з останніми результатами голосування, перемогу здобуває Байден, його підтримала більшість американців.
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Джерело: The Washington Post