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Факти / Світ

Штаб Байдена готується до заяви, секретна служба посилює охорону демократа – ЗМІ

Додаткову охорону відправили до штабу кандидата у президенти США Джо Байдена у штаті Делавер.

Таке рішення секретна служба країни ухвалила після того, як представники команди демократа заявили про готовність оголосити про перемогу їхнього кандидата.

Очікується, що вже сьогодні, 6 листопада, Байдена можуть оголосити новообраним главою держави.

Читайте: Гучні і непередбачувані: чим запам’яталися вибори в США

Секретна служба традиційно відправляє підкріплення до штабу переможця на виборах. Хоча так само охороняють і чинного президента, республіканця Дональда Трампа.

Вибори у США

3 листопада у США відбулися вибори президента країни. У перегонах брали участь демократ Джо Байден і республіканець Дональд Трамп.

Згідно з останніми результатами голосування, перемогу здобуває Байден, його підтримала більшість американців.

Детальніше про вибори у США 2020 читайте на Фактах ICTV.

Джерело: The Washington Post

Фото: Dreamstime

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