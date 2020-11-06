У США п’ять штатів підтримали легалізацію канабісу

На виборах у США, крім обрання президента, у кожному штаті голосували за різні ініціативи. Зокрема ще п’ять штатів підтримали легалізацію канабісу в медичних або розважальних цілях.

У 33 штатах вона вже була дозволена.

Питання про легалізацію марихуани і декриміналізацію наркотика псилоцибін більш відомого як “чарівні гриби”, було винесено на вибори в Аризоні, Міссісіпі, Монтані, Нью-Джерсі та Південній Дакоті.

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А жителі штату Орегон на північному заході США проголосували за декриміналізацію зберігання наркотиків для особистих цілей.

Таким чином, Орегон став першим штатом, де не буде кримінальної відповідальності за зберігання невеликих обсягів героїну та інших вуличних наркотиків.

Легалізація медичного канабісу

Президент України Володимир Зеленський у всенародному опитуванні також запитав громадян як вони ставляться до легалізації медичного канабісу. Майже 65% українців відповіли схвально та підтримали ініціативу президента.