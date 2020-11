Американці вийшли на вулиці святкувати перемогу Джо Байдена на виборах президента США 2020.

Прихильники демократів радіють результатам голосування, хоча ще чинний президент Штатів Дональд Трамп не визнав своєї поразки.

Та це не заважає людям виходити у різних містах на вулиці з плакатами, а водіям радісно сигналити у відповідь, коли вони проїжджають повз. Дехто навіть танцює і співає легендарну пісню гурту Queen We are the champions.

Також прихильники Байдена принесли під Білий дім надувну ляльку Дональда Трампа.

Americans got no chill

Right in front of the White House. ???????? #ByeByeTrump pic.twitter.com/jvRO1gyegr — Humble buddy ???? (@mubarrack_) November 7, 2020

Про те, що Джо Байден переміг на виборах президента США, повідомили кілька провідних міжнародних ЗМІ.

За інформацією CNN, демократ набрав 284 голоси Колегії виборників. Однак остаточні результати виборів будуть відомі у січні 2021 року. Оскільки саме тоді Конгрес підрахує голоси Колегії виборників і оголосить результат.

Водночас світові лідери також почали вітати Джо Байдена з перемогою.