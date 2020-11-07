Коронавірус 7 листопада: статистика захворюваності Covid-19 в світі

7 листопада у світі зареєстрували майже 50 млн випадків коронавірусу.
За даними моніторингової системи інституту Гопкінса, загалом зареєстровано 49 667 748 хворих на Covid-19.
За весь період пандемії померли 1 248 794 пацієнтів, 35 256 016 осіб одужали.
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Нині хворіє 13 164 232 людей. Україна перебуває на 20 місці між Бельгією та Індонезією.
Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:
- США – 9 919 522;
- Індія – 8 462 080;
- Бразилія – 5 631 181;
- Росія – 1 720 063;
- Франція – 1 709 716.
Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:
- США – 240 953;
- Бразилія – 162 015;
- Індія – 125 562;
- Мексика – 93 772;
- Велика Британія – 48 565.
Коронавірус у світі
З 11 листопада усі українці перед посадкою на авіарейси до Франції повинні будуть показати результати ПЛР-тесту.
Румунія запроваджує загальнонаціональну комендантську годину і закриває всі школи на 30 днів з 9 листопада.
З 7 листопада в Польщі почало діяти посилення карантину. Театри, кіно, галереї та установи культури будуть закриті. Готелі прийматимуть тільки гостей, які перебувають у відрядженні.
Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки і пункти обслуговування. Учні 1-3 класів переходять на онлайн-навчання.
Коронавірус у світі 6 листопада
6 листопада у світі зареєстрували 49 031 012 випадків коронавірусу.
За весь період пандемії померли 1 239 608 пацієнтів, 34 983 279 осіб одужали. Україна займала 20 місце – між Польщею та Індонезією.