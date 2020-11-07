Коронавірус 7 листопада: статистика захворюваності Covid-19 в світі

7 листопада у світі зареєстрували майже 50 млн випадків коронавірусу.

За даними моніторингової системи інституту Гопкінса, загалом зареєстровано 49 667 748 хворих на Covid-19.

За весь період пандемії померли 1 248 794 пацієнтів, 35 256 016 осіб одужали.

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Нині хворіє 13 164 232 людей. Україна перебуває на 20 місці між Бельгією та Індонезією.

Країни, де найбільше людей захворіли на Covid-19:

США – 9 919 522;

Індія – 8 462 080;

Бразилія – 5 631 181;

Росія – 1 720 063;

Франція – 1 709 716.

Країни, де найбільше людей померло від Covid-19:

США – 240 953;

Бразилія – 162 015;

Індія – 125 562;

Мексика – 93 772;

Велика Британія – 48 565.

Коронавірус у світі

З 11 листопада усі українці перед посадкою на авіарейси до Франції повинні будуть показати результати ПЛР-тесту.

Румунія запроваджує загальнонаціональну комендантську годину і закриває всі школи на 30 днів з 9 листопада.

З 7 листопада в Польщі почало діяти посилення карантину. Театри, кіно, галереї та установи культури будуть закриті. Готелі прийматимуть тільки гостей, які перебувають у відрядженні.

Працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки і пункти обслуговування. Учні 1-3 класів переходять на онлайн-навчання.

Коронавірус у світі 6 листопада

6 листопада у світі зареєстрували 49 031 012 випадків коронавірусу.

За весь період пандемії померли 1 239 608 пацієнтів, 34 983 279 осіб одужали. Україна займала 20 місце – між Польщею та Індонезією.