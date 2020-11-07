Словаччина обмежує в’їзд з України

Через коронавірус Словаччина обмежує в’їзд на свою територію з України.

З 09.00 9 листопада буде тимчасово закрито пункт пропуску Малі Селменці, заявили у Державній прикордонній службі України.

Також припиняється пропуск у пункті пропуску Малий Березний.

Працюватиме, тільки для осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, пункт пропуску Ужгород. Він буде відкритий з 08.00 до 20.00.

Читайте: Словаччина протестує на Covid-19 усіх мешканців країни

Подорожуючі під час в’їзду у Словаччину зобов’язані пройти антигенний тест і в подальшому підлягають самоізоляції, під час якої на п’ятий день повинні зробити ПЛР-тест.

Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень. Також дозволений транзит пасажирів через країну.

Тестування на кордоні

З 9 листопада Словаччина планує почати проводити тестування на антиген до коронавірусу на кордоні з Україною.

З 2 листопада в’їзд до країни дозволено лише громадянам, які мають негативний тест на Covid-19.

Минулого тижня МОЗ країни за один день протестував 50% жителів країни на коронавірус. Так хочуть контролювати другу хвилю епідемії Covid-19.